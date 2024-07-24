Законопроект о майнинге прошел первое чтение

Центробанк займется созданием экспериментальной площадки для международных расчетов в криптовалюте.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о легализации майнинга. Им смогут заниматься компании и ИП из реестра Правительства.

Физлица также смогут добывать криптовалюту, но только если их деятельность не будет превышать установленные лимиты потребления электроэнергии.

В отдельных регионах с дефицитом энергии майнинг будет запрещен.

Майнеры должны предоставлять в уполномоченный орган информацию о полученной цифровой валюте и ее адресе-идентификаторе. Росфинмониторинг будет вести перечень подозрительных адресов.

Также деятельность майнеров будут контролировать ФСБ, Центробанк и Минцифры.

Как только законопроект примут, Центробанк создаст экспериментальную площадку, где будет можно использовать криптовалюту в международных расчетах. Ожидается, что закон начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

Ранее мы писали, что майнеров и нотариусов обязали соблюдать антиотмывочный закон.