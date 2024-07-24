👓 Основные изменения по НДФЛ по новому закону

23 июля Госдума окончательно приняла федеральный закон, который реализует отдельные положения основных направлений налоговой политики 2023-2025. И большая его часть посвящена изменениям и новшествам по НДФЛ.

Согласно закону, в НК в части НДФЛ:

для физлиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, но не зарегистрированных как ИП, дали право применять профессиональный вычет в размере 20% общей суммы доходов — если невозможно документально подтвердить свои расходы;

будет повышенный стандартный вычет гражданам, на обеспечении которых недееспособные дети-инвалиды, в том числе инвалиды с детства.

право на социальный вычет распространили на оплату медицинских услуг, оказанных детям и подопечным любого возраста , признанным судом недееспособными;

освободили от НДФЛ материальную выгоду от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, полученными сотрудниками от работодателей на условиях программ льготного кредитования с господдержкой;

признана доходом матвыгода от приобретения долей участия в уставном капитале по цене ниже рыночной ;

в НК систематизировали виды выплат физлицам, предусмотренные разными уровнями законодательства как компенсации при увольнении, в пределах которых они освобождены от налогообложения — это в общей сумме трехкратный или шестикратный размер;

уточнен порядок налогообложения доходов в виде процентов по долгосрочным вкладам (чтобы учитывать необлагаемый процентный доход).

На эти изменения отдельно указал Минфин.

Кроме того, освобождение от налога доходов в виде жилого помещения или земельного участка, полученного бесплатно из государственной или муниципальной собственности, распространили на случаи, когда такое недвижимое имущество получено с частичной оплатой.

Установили особенности налогообложения доходов от продажи жилых помещений, приобретенных в результате раздела (объединения, выделения, перераспределения) ранее приобретенного жилья.

Законодательным органам регионов дали право уменьшать минимальный предельный срок владения недвижимостью независимо от оснований его приобретения.

Прописали исчисление единого срока владения для взрослых членов семьи и несовершеннолетних при реализации жилья, приобретенного в собственность семьи с использованием бюджетных средств.

Регламентированы особенности налогообложения доходов от продажи жилых помещений, приобретенных в результате раздела (объединения, выделения, перепланировки и реконструкции) ранее приобретенного жилья — в части порядка признания расходов, которые были понесены. Здесь законодатели учли сложившуюся правоприменительную практику.

Также Минфин обратил внимание на важные новшества в налоговом администрировании.