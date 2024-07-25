₽ Заказать рекламу
Банки

Клиенты не узнают о своем праве получить от банков украденные деньги

Центробанк решил оставить закрытой базу данных с подозрительными счетами.

25 июля 2024 года вступил в силу закон, который обязывает банки приостанавливать на два дня денежные переводы, если получатель средств фигурирует в базе с мошенниками. По мнению регулятора, такой подход позволит защитить людей от аферистов.

Банки, которые провели денежный перевод в адрес получателя из базы Центробанка, должны компенсировать клиентам всю похищенную сумму в течение 30 календарных дней.

Если клиент решит отправить перевод на подозрительный счет, банк сообщит, что операция не прошла, укажет срок и причину приостановки. Повторный перевод можно сделать только через два дня: в этом случае банк должен незамедлительно исполнить его поручение. Тогда кредитная организация не будет нести ответственность за действия мошенников. Об этом пишут «Известия».

«Мы видим риск в том, что доступ к базе есть у Банка России и банков, но вот потребители получить сведения из нее возможности не имеют. Мы опасаемся, что банки в процессе правоприменения могут воспользоваться отсутствием у клиента доступа к этой базе и будут отказывать в компенсации похищенных средств жертвам», — сказала руководитель проекта «За права заемщиков» Народного фронта, координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Клиентам могут отказать в возмещении средств — ссылаясь на то, что счета не было в базе. При это самостоятельно проверить достоверность этого заявления они не смогут. Юристы в таком случае рекомендую обращаться в Центробанк напрямую.

«Если операция произведена без согласия клиента или под действием внушения, очевидно, нужно обратиться в банк и разобраться. Если же человек действовал сознательно, вопрос о возмещении и не должен возникать», — объяснил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

Также переводы будут блокировать, если в них выявили следующие признаки:

  • деньги отправляют на счета, по которым уже совершались мошеннические действия;

  • есть информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;

  • данные от сторонних организаций. Например, от мобильных операторов, которые заметили, что перед денежным переводом клиент вел продолжительные телефонные разговоры с незнакомыми абонентами;

  • получатель средств числится в базе данных Банка России;

  • устройство, с использованием которого производится перевод, находится в базе данных;

  • параметры и объем проводимой операции не соответствуют обычным операциям клиента.

Ольга Ульянова
Обзор налоговых новостей

Что нужно успеть сделать собственнику бизнеса до конца 2024 года, чтобы не попасть на деньги

Приветствую вас, дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова, аудитор. Учитывая поток вопросов, поступающих от клиентов, я решила выпустить сегодня обзор на тему предстоящих изменений законодательства. Но рассказать не о самих изменениях, а о том, о чем предпринимателям целесообразно позаботиться заранее.

Что нужно успеть сделать собственнику бизнеса до конца 2024 года, чтобы не попасть на деньги
2

Начать дискуссию

Страхование

Заемщикам разрешат самостоятельно выбирать страховую компанию

Банки сами готовят для клиентов предложения от нескольких страховых компаний. Они не всегда выгодные, поэтому потребитель может переплатить за услуги до 30-100%.

Банки

Клиенты не узнают о своем праве получить от банков украденные деньги

Центробанк решил оставить закрытой базу данных с подозрительными счетами.

Клерк Бизнес
Маркетинг

Контент-маркетинг: зачем он нужен вашему бизнесу

Рассказать аудитории о продукте или услугах можно по-разному: настроить таргет, разместить наружную рекламу, поработать с блогерами. Но если для компании важен не краткосрочный эффект, а построение бренда, которому доверяют, стоит задуматься о долгосрочной стратегии ― контент-маркетинге. 

Контент-маркетинг: зачем он нужен вашему бизнесу

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бухгалтерский учет

Как организации оформить закупку ТМЦ у физлица

Разберем, как оформить закупку, если организация приобретает основное средство, сырье или товары у физического лица.

Как организации оформить закупку ТМЦ у физлица
Государственные ведомства

Будет новый порядок обжалования решений Росреестра

Теперь приостановку госрегистрации прав на недвижимость можно обжаловать без участия суда.

1
Налоги, взносы, пошлины

Вина из Гагаузии по пошлинам могут приравнять к российским

Российские власти собираются отказаться от импортных пошлин для гагаузских вин.

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоговая помощь
Налоговые проверки

Критерии однодневок № 23. Высокий уровень риска

Поговорим о критериях однодневок, которые присваивает фирмам налоговые органы, прячут далеко в недрах АИС Налог-3 и достают тогда, когда необходимо доказать получение необоснованной налоговой выгоды вашей компанией. Мы уже несколько месяцев о них рассказываем, листайте канал.

Критерии однодневок № 23. Высокий уровень риска
Налоговые изменения 2025

Консультация эксперта: как в 2025 году платить НДС и налог на прибыль

Узнайте последние изменения по НДС и налогу на прибыль на 2025 год, чтобы подготовиться уже сейчас к переходу на работу в новом формате.

Пётр Захарченко
Обзор налоговых новостей

Найм в штат самозанятых, налогообложение имущества, внесудебное взыскание налогов. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

igotosochi
Инвестиции

Ключевую ставку сделают от 17% до 20%. Что будет?

В пятницу 26 июля будет очередное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором ее с высокой вероятностью поднимут до 17–20%. Большинство экспертов склоняются к 17% или 18%, но существуют мнения, что могут сделать и 20%.

Ключевую ставку сделают от 17% до 20%. Что будет?
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5687. Поправки в НК-2025: упрощенцам добавили льготы

23 июля Госдума окончательно приняла закон с изменениями в НК. Он содержит ряд новшеств по УСН.

МИР

Россия договорилась с Китаем о приеме карт «Мир»

Российские туристы и студенты смогут выгодно оплачивать покупки в Китае. Государство начнет принимать карты «Мир».

Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Налоговые поручения Путина, безопасный вычет НДС, как платят налог английские принцы в обзоре

События в налоговой сфере.

1
Обзоры для бухгалтера

МРОТ повысят до 22 440 рублей. 💸 «Ночной бухгалтер» № 1731

Минимальную зарплату поднимут на 16,6%, а в изменениях по налогам на 2025 год есть даже позитив (не все же нам вас пугать и расстраивать).

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
1
Обучение для бухгалтеров

🔥 Все включено! Онлайн-курсы, вебинары, разборы, консультации + онлайн-доступ к V Всероссийской бухгалтерской конференции в подписке «Клерк.Премиум»

Подписка «Клерк.Премиум» стала еще выгоднее! Вы можете повышать квалификацию на онлайн-курсах, следить за изменениями в законодательстве по разборам и актуальным вебинарам, задавать вопросы нашим экспертам на консультациях, а также посещать ВСЕ конференции «Клерка» в онлайн-формате без дополнительной оплаты.

Любовь Романова
Право

📝 Договоры в бизнесе: подробное руководство 📚

Что такое договор. Как его можно заключить. Что нужно знать о договоре. Как вы окажетесь стороной договора, ничего не подписывая.

📝 Договоры в бизнесе: подробное руководство 📚
Валютный контроль

Названы страны-лидеры, куда незаконно вывозят валюту

ФТС выявила незаконное перемещение валюты гражданами на сумму свыше 922 млн рублей. Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ и Азербайджан.

2
Малый и средний бизнес

Для МСП упростили подключение к платежному сервису «Долями»

Небольшие торговые предприятия смогут установить на своих кассах оплату «Долями». Это позволит увеличить средний чек.

Валютные операции

Станет дороже купить юани у брокера Райффайзенбанка

Клиенты «Райффайзен Инвестиции» заплатят 1,9% за покупку китайской валюты. Комиссия за продажу останется прежней — 0,3%.

Интересные материалы

НДПИ

В НК скорректировали рентные налоги

Федеральный закон, который реализует отдельные положения основных направлений налоговой политики 2023-2025, внес поправки в том числе по НДПИ и НДД.