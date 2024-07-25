Клиенты не узнают о своем праве получить от банков украденные деньги

25 июля 2024 года вступил в силу закон, который обязывает банки приостанавливать на два дня денежные переводы, если получатель средств фигурирует в базе с мошенниками. По мнению регулятора, такой подход позволит защитить людей от аферистов.

Банки, которые провели денежный перевод в адрес получателя из базы Центробанка, должны компенсировать клиентам всю похищенную сумму в течение 30 календарных дней.

Если клиент решит отправить перевод на подозрительный счет, банк сообщит, что операция не прошла, укажет срок и причину приостановки. Повторный перевод можно сделать только через два дня: в этом случае банк должен незамедлительно исполнить его поручение. Тогда кредитная организация не будет нести ответственность за действия мошенников. Об этом пишут «Известия».

«Мы видим риск в том, что доступ к базе есть у Банка России и банков, но вот потребители получить сведения из нее возможности не имеют. Мы опасаемся, что банки в процессе правоприменения могут воспользоваться отсутствием у клиента доступа к этой базе и будут отказывать в компенсации похищенных средств жертвам», — сказала руководитель проекта «За права заемщиков» Народного фронта, координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Клиентам могут отказать в возмещении средств — ссылаясь на то, что счета не было в базе. При это самостоятельно проверить достоверность этого заявления они не смогут. Юристы в таком случае рекомендую обращаться в Центробанк напрямую.

«Если операция произведена без согласия клиента или под действием внушения, очевидно, нужно обратиться в банк и разобраться. Если же человек действовал сознательно, вопрос о возмещении и не должен возникать», — объяснил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

Также переводы будут блокировать, если в них выявили следующие признаки: