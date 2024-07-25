Работодателю не всегда нужно согласие работника на передачу персональных данных

Работодатель вправе сообщать персональные данные работника третьему лицу только с письменного согласия такого сотрудника.
Но из этого общего правила есть случаи-исключения, предусмотренные законодательством:
если это необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью работника;
персданные запрошены в соответствии с ТК и иными федеральными законами.
В частности, персональные данные работников наниматель может предоставить без письменного согласия сотрудника по запросу:
судебных приставов-исполнителей (ФССП);
Банка России;
негосударственного пенсионного фонда;
прокуратуры;
полиции.
Кроме того, без согласия разрешено предоставлять персданные в СФР о застрахованных лицах, а также с целью контроля за соответствием расходов госслужащих их доходам.
Разъяснение дала Онлайнинспекция.рф при Роструде.
Ранее мы писали, что продавцам запретят запрашивать личные данные клиентов для ознакомления с информацией о товарах.
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