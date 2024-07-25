₽ Заказать рекламу
Защита персональных данных

Работодателю не всегда нужно согласие работника на передачу персональных данных

Роструд разъяснил, может ли работодатель сообщить персональные данные работника третьей стороне. И когда нужно письменное согласие, а когда нет.

Работодатель вправе сообщать персональные данные работника третьему лицу только с письменного согласия такого сотрудника.

Но из этого общего правила есть случаи-исключения, предусмотренные законодательством:

  • если это необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью работника;

  • персданные запрошены в соответствии с ТК и иными федеральными законами.

В частности, персональные данные работников наниматель может предоставить без письменного согласия сотрудника по запросу:

  • судебных приставов-исполнителей (ФССП);

  • Банка России;

  • негосударственного пенсионного фонда;

  • прокуратуры;

  • полиции.

Кроме того, без согласия разрешено предоставлять персданные в СФР о застрахованных лицах, а также с целью контроля за соответствием расходов госслужащих их доходам.

Разъяснение дала Онлайнинспекция.рф при Роструде.

Ранее мы писали, что продавцам запретят запрашивать личные данные клиентов для ознакомления с информацией о товарах.

Подробнее о том, что относится к персональным данным и как с ними работать, расскажем на курсе профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо 32 890 рублей. Старт потока 1 августа.

Начать дискуссию

Бухгалтеры

НДС на УСН, выбор СНО, топ претензий от ФНС, и господдержка бизнеса — какие вебинары пройдут в августе 2024 года

Подготовили для вас анонс предстоящих вебинаров в августе.

НДС на УСН, выбор СНО, топ претензий от ФНС, и господдержка бизнеса — какие вебинары пройдут в августе 2024 года
УСН

В законе о налоговой реформе-2025 в части УСН есть спорные моменты

Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ о совершенствовании налоговой системы России с 2025 года содержит много изменений и новшеств по УСН. Уже сейчас возникают вопросы, как их применять и трактовать на практике.

Инвестиции

Что такое амортизация облигаций и зачем инвестору про нее знать

Облигация — это долговая ценная бумага, по которой эмитент (тот, кто выпускает такую ценную бумагу) получает денежные средства в долг от инвестора. Взамен эмитент гарантирует, что выплатит инвестору в определенный срок стоимость облигации (номинал) и процент за пользование средствами (купонный доход) в будущем. Величина прибыли, которую инвестор получает в результате вложений в облигации, называется доходностью облигаций.

Что такое амортизация облигаций и зачем инвестору про нее знать

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Клерк
ПСН

Отказ от патента не отменить, как считать лимит для ПСН, особенности учета при переходе с УСН: что нужно знать бухгалтеру и ИП

ПСН на первый взгляд простой режим, но есть много нюансов. Разбираем три ситуации, в которых путаются бухгалтеры и ИП.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Центр Финансового Управления
Учет расходов

Прямые и косвенные расходы: пересмотрите их перечень, чтобы законно экономить на налоге на прибыль

Проверьте, верно ли вы классифицировали расходы на прямые и косвенные. Основная сложность в том, что Налоговый кодекс позволяет самостоятельно определять их перечень. Причем неверное распределение, а также некорректные положения учетной политики, могут привести к многомиллионным доначислениям. В статье рассказали, на что обратить внимание при распределении затрат с учетом актуальной судебной практики.

Прямые и косвенные расходы: пересмотрите их перечень, чтобы законно экономить на налоге на прибыль
Трудовые отношения

На Новый год-2025 каникулы продлятся 11 дней

Вышел проект постановления Минтруда о праздничных днях в 2025 году. На майских россияне будут отдыхать восемь дней, а в Новый год — 11 дней.

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ФСБУ

Поступление аренды в 1С отражают как услугу или услугу аренды: от чего зависит

Заполнение в 1С поступления предметов аренды как просто услуг или услуг аренды зависит от статуса компании и сдачи их в субаренду.

ОСАГО

На маркетплейсе Сбера водители купили 534 тысячи полисов ОСАГО

Водители могут застраховать машину онлайн за несколько минут. Достаточно ввести данные документов и выбрать страховщика на маркетплейсе.

Общество

Для автопутешественников подготовили 50 маршрутов

К 2030 году число туристических поездок на автомобилях вырастет с 26 млн до 50 млн.

Exnode
Криптовалюта

Как перевести деньги в Дубай

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) были и остаются одним из самых популярных направлений для россиян, и в прошлом году сюда из РФ было совершено более 1,2 миллиона поездок. При этом самым популярным городом является Дубай — финансовый центр всего Ближнего Востока. Как переводить деньги в Дубай, если «официальные» способы заблокированы? Этот вопрос интересует многих россиян, и на него есть простой ответ!

Как перевести деньги в Дубай
Трудовые отношения

Какие сигналы заставляют кандидатов отказаться от офера

Соискатели не готовы работать с компанией, представитель которой уходит от ответа на вопросы о зарплате.

Защита персональных данных

Работодателю не всегда нужно согласие работника на передачу персональных данных

Роструд разъяснил, может ли работодатель сообщить персональные данные работника третьей стороне. И когда нужно письменное согласие, а когда нет.

Бухгалтерский учет

Как отразить в бухучете переход доли выбывшего участника ООО

Когда участник выходит из ООО, то его долю необходимо распределить. Ее можно передать оставшимся участникам или продать третьим лицам. Разбираемся, как отразить переход доли в бухгалтерском учете.

Как отразить в бухучете переход доли выбывшего участника ООО
iSpring
Ведение бизнеса

Управление знаниями в компании: как внедрять

Рассказываем, как собрать знания и управлять ими, чтобы компания развивалась, оставалась конкурентоспособной и увеличивала производительность.

Управление знаниями в компании: как внедрять
Пользователи интернета

Абоненты не смогут купить больше 20 сим-карт

Несколько сим-карт нужны владельцам гаджетов, которые позволяют управлять умным домом и камерами наблюдения.

Обучение для бухгалтеров

☀️ Новая бодрящая акция на «Клерке»! Горячий август — охлаждаем скидками на курсы повышения квалификации и профпереподготовки. Старт потока 1 августа

Успейте купить курсы повышения квалификации по учету на маркетплейсах и ФСБУ, а также курсы профпереподготовки для бухгалтеров на УСН, финансовому менеджменту и зарплате со скидками до -78%. Выбирайте курс и присоединяйтесь! Обучение начнется 1 августа.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

Открываем запись на обновленный курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате». Старт потока 1 августа!

Мы следим за изменениями в законодательстве и регулярно обновляем информацию в наших курсах. В 2024 году увеличился МРОТ, сотрудники получили возможность работать и получать пособие по уходу за ребенком одновременно, с 1 сентября надо по-новому оплачивать сверхурочную работу — в сумму теперь необходимо включать компенсационные и стимулирующие выплаты.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Налоговые штрафы

Уточнения нулевой отчетности от штрафов не спасут, но их будет меньше

Сама по себе подача уточненной налоговой декларации не влечет наложения какого-либо штрафа, поскольку это не запрещено. Но в некоторых случаях уточненка может освободить от штрафа за неуплату налога по первичной декларации.

1
Налоговые изменения 2025

🔥 Самый насыщенный день в 2024 году — уже близко! Расскажем обо всех ключевых изменениях в работе бухгалтера на конференции «Клерка»

На V Всероссийской бухгалтерской конференции эксперты расскажут о темах, которые сегодня волнуют всех бухгалтеров без исключений — реформа, затронувшая все налоги, новые правила работы, появление реестра воинского учета, новая отчетность.

2

Интересные материалы

А2Б
ЭДО

Как перевести внутренний документооборот в электронный вид: пошаговая инструкция для руководителя

На первый взгляд, схема понятна: найти надежного оператора → заплатить денег → подключиться. Но если вы хотите не просто «слить» бюджет, а действительно внедрить эффективную СЭД, которая будет работать, понравится коллективу и оправдает вложения, то нужно придерживаться четкого алгоритма. 

Как перевести внутренний документооборот в электронный вид: пошаговая инструкция для руководителя