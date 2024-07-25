Работодателю не всегда нужно согласие работника на передачу персональных данных

Роструд разъяснил, может ли работодатель сообщить персональные данные работника третьей стороне. И когда нужно письменное согласие, а когда нет.

Работодатель вправе сообщать персональные данные работника третьему лицу только с письменного согласия такого сотрудника.

Но из этого общего правила есть случаи-исключения, предусмотренные законодательством:

если это необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью работника;

персданные запрошены в соответствии с ТК и иными федеральными законами.

В частности, персональные данные работников наниматель может предоставить без письменного согласия сотрудника по запросу:

судебных приставов-исполнителей (ФССП);

Банка России;

негосударственного пенсионного фонда;

прокуратуры;

полиции.

Кроме того, без согласия разрешено предоставлять персданные в СФР о застрахованных лицах, а также с целью контроля за соответствием расходов госслужащих их доходам.

Разъяснение дала Онлайнинспекция.рф при Роструде.

Ранее мы писали, что продавцам запретят запрашивать личные данные клиентов для ознакомления с информацией о товарах.