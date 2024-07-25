На маркетплейсе Сбера водители купили 534 тысячи полисов ОСАГО

Водители могут застраховать машину онлайн за несколько минут. Достаточно ввести данные документов и выбрать страховщика на маркетплейсе.

В первом полугодии 2024 года водители оформили на маркетплейсе Сбербанка 534 тыс. полисов ОСАГО. Это на 36% больше, чем за тот же период 2023 года.

«Сегодня водителям не нужно собирать и сравнивать информацию из нескольких страховых компаний, мы делаем это за них. При этом оформление не требует поездок в офис — все можно сделать онлайн с мобильного телефона всего за несколько минут», — сказал директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин.

80% водителей оформляли полисы в онлайн-режиме. В отделение банка за помощью в подборе ОСАГО обратились 11% москвичей, 5% жителей Самары и 4% клиентов из Башкортостана.

Заполнить анкету на получение полиса можно за несколько минут. Для этого нужно ввести данные СТС или ПТС, номер паспорта и водительского удостоверения.

Сэкономить время на заполнение могут те, у кого есть учетная запись на Госуслугах. Сведения о документах загрузятся автоматически, а водителю будет достаточно указать только номер машины, которую надо застраховать.