Поступление аренды в 1С отражают как услугу или услугу аренды: от чего зависит

Если организация имеет право на упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и не планирует сдавать предметы аренды в субаренду, то она может не признавать по договорам аренды право пользования активом по ФСБУ 25/2018 и обязательство по аренде. В этом случае в 1С используют документ «Поступление услуг».
Когда же компания признает право пользования активом и обязательство по аренде по договорам аренды, для учета таких операций нужно настроить функциональность программы. В этом случае используют документ «Поступление Услуги аренды».
То есть, если компания относится к МСП и берет в аренду только для себя, то может отразить в бухучете аренду как услугу.
Разберемся в нюансах применения ФСБУ 25/2018 на курсе «Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность». Сейчас курс стоит 7 400 рублей вместо
24 400 рублей. Старт потока 1 августа.
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