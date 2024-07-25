Поступление аренды в 1С отражают как услугу или услугу аренды: от чего зависит

Заполнение в 1С поступления предметов аренды как просто услуг или услуг аренды зависит от статуса компании и сдачи их в субаренду.

Если организация имеет право на упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и не планирует сдавать предметы аренды в субаренду, то она может не признавать по договорам аренды право пользования активом по ФСБУ 25/2018 и обязательство по аренде. В этом случае в 1С используют документ «Поступление услуг».

Когда же компания признает право пользования активом и обязательство по аренде по договорам аренды, для учета таких операций нужно настроить функциональность программы. В этом случае используют документ «Поступление Услуги аренды».

То есть, если компания относится к МСП и берет в аренду только для себя, то может отразить в бухучете аренду как услугу.