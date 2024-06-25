Что входит в сопровождение

Сопровождение 1С бывает разным, многие компании предоставляют разные варианты сопровождения, которые можно заказать в зависимости от запроса.

Настройка программы 1С — полная настройка функционала для работы предприятия, настройка прав доступа, удобный интерфейс;

Обслуживание и обновление 1С — предоставляются услуги по сопровождению программы 1С или конфигурации, подключению дополнительных сервисов, консультации по возникающим вопросам;

Доработка конфигурации 1С — часто пользователям требуется настройка индивидуальных отчетов, перенос кнопок, формирование дополнительного функционала;

Интеграции 1С — оптимизация работы с маркетплейсами, CRM-системами, веб-сайтами и другими программами, необходимыми для ведения бизнеса;

Обучение работе с 1С — обучение работе в программах, создание чек-листов, инструкций для пользователя;

Консультации по вопросам работы с 1С — возможно консультирование по телефону, в формате чат-бота или с удаленным подключением, при необходимости с выездом специалиста в офис;

Устранение неисправностей — диагностика работы программы, поиск и исправление ошибок.

Сопровождение 1С — не просто консультация или настройка программы, это возможность создать удобную платформу, интегрированную во все внешние сервисы, необходимые вам для работы, позволяющую эффективно выполнять поставленные задачи.

Для чего нужно сопровождение

Отлаженная и эффективно работающая система управления ресурсами - это путь к успеху вашего бизнеса. Сегодня мир динамично развивается, скорость работы и обработки информации растет, а без качественного программного продукта, позволяющего вести оперативный учет и анализ данных, успеть за таким ритмом не получится.

1С — признанный лидер в области программных решений для автоматизации бизнеса.

Но если вы думаете, что, приобретая однажды программный продукт 1С, вы гарантируете себе эффективное управление ресурсами, то вы ошибаетесь. Долгосрочный результат и успех работы возможен только при наличии качественного и надежного сопровождения программы.

И все-таки, зачем нужно сопровождение:

Консультационная поддержка — именно из-за динамично меняющегося мира, нормативных документов мы не знаем, с какими вопросами ведения учета можем столкнуться завтра и хорошо, когда есть специалисты, готовые помочь разобраться со всеми вопросами; Бесперебойная работа — благодаря наличию сопровождения специалисты службы следят за тем, чтобы ваша система работала бесперебойно 24/7; Постоянная модернизация — чтобы ваш бизнес шел в ногу со временем, специалисты службы сопровождения отслеживают все нововведения, адаптируют их под ваши запросы и помогают в установке; Безопасность данных — постоянный контроль за существующими методами защиты, внедрение современных методик, сохраняющих ваши данные.

Благодаря наличию сопровождения вы будете уверены, что ваша программа 1С отвечает всем современным требованиям безопасности, законодательства и помогает эффективно решать ваши задачи.

Преимущества аутсорсинга поддержки