Что входит в сопровождение
Сопровождение 1С бывает разным, многие компании предоставляют разные варианты сопровождения, которые можно заказать в зависимости от запроса.
Настройка программы 1С — полная настройка функционала для работы предприятия, настройка прав доступа, удобный интерфейс;
Обслуживание и обновление 1С — предоставляются услуги по сопровождению программы 1С или конфигурации, подключению дополнительных сервисов, консультации по возникающим вопросам;
Доработка конфигурации 1С — часто пользователям требуется настройка индивидуальных отчетов, перенос кнопок, формирование дополнительного функционала;
Интеграции 1С — оптимизация работы с маркетплейсами, CRM-системами, веб-сайтами и другими программами, необходимыми для ведения бизнеса;
Обучение работе с 1С — обучение работе в программах, создание чек-листов, инструкций для пользователя;
Консультации по вопросам работы с 1С — возможно консультирование по телефону, в формате чат-бота или с удаленным подключением, при необходимости с выездом специалиста в офис;
Устранение неисправностей — диагностика работы программы, поиск и исправление ошибок.
Сопровождение 1С — не просто консультация или настройка программы, это возможность создать удобную платформу, интегрированную во все внешние сервисы, необходимые вам для работы, позволяющую эффективно выполнять поставленные задачи.
Для чего нужно сопровождение
Отлаженная и эффективно работающая система управления ресурсами - это путь к успеху вашего бизнеса. Сегодня мир динамично развивается, скорость работы и обработки информации растет, а без качественного программного продукта, позволяющего вести оперативный учет и анализ данных, успеть за таким ритмом не получится.
1С — признанный лидер в области программных решений для автоматизации бизнеса.
Но если вы думаете, что, приобретая однажды программный продукт 1С, вы гарантируете себе эффективное управление ресурсами, то вы ошибаетесь. Долгосрочный результат и успех работы возможен только при наличии качественного и надежного сопровождения программы.
И все-таки, зачем нужно сопровождение:
Консультационная поддержка — именно из-за динамично меняющегося мира, нормативных документов мы не знаем, с какими вопросами ведения учета можем столкнуться завтра и хорошо, когда есть специалисты, готовые помочь разобраться со всеми вопросами;
Бесперебойная работа — благодаря наличию сопровождения специалисты службы следят за тем, чтобы ваша система работала бесперебойно 24/7;
Постоянная модернизация — чтобы ваш бизнес шел в ногу со временем, специалисты службы сопровождения отслеживают все нововведения, адаптируют их под ваши запросы и помогают в установке;
Безопасность данных — постоянный контроль за существующими методами защиты, внедрение современных методик, сохраняющих ваши данные.
Благодаря наличию сопровождения вы будете уверены, что ваша программа 1С отвечает всем современным требованиям безопасности, законодательства и помогает эффективно решать ваши задачи.
Преимущества аутсорсинга поддержки
Экономия времени и денег. Большинство компаний предоставляет скидки на заключение договора регулярного обслуживания, нежели на разовые услуги.
Постоянство обслуживания. Дает возможность избежать наличия серьезных ошибок или предупредить их;
Оперативные консультации. При наличии договора сопровождения пользователь может быстро получить ответ на любой интересующий вопрос;
Приоритетность. Если у вас есть договор на поддержку, то в пиковые нагрузки именно ваши вопросы и заявки будут рассматриваться в приоритете над разовыми услугами.
Scloud
Компания Scloud с 2011 года предоставляет доступ к 1С онлайн и специализируется на предоставлении аренды в облаке и сервисов 1С. Компания предлагает более 50 решений для автоматизации бизнеса и бухгалтерии, которые доступны для работы через интернет.
Преимущества работы с Scloud
Клиентская поддержка 24/7;
Индивидуальный подбор тарифа;
Автообновление и резервное копирование баз;
Тестовый доступ на расширения;
Калькулятор стоимости.
Услуги 1С и стоимость
В Scloud доступны три вида работы с сервисом:
Аренда 1С. Здесь можно добавить любой пакет (от 5 до 47 версий программы). В каждом из них есть эти конфигурации: 1С: Бухгалтерия ПРОФ, 1С: Управление нашей фирмой, 1С: Розница, 1С: Бухгалтерия НКО ПРОФ, 1С: Бухгалтерия государственного учреждения.
Фреш. Здесь также можно выбрать из конфигураций в зависимости от того, сколько программ вам нужно. Формат подходит тем, кто планирует создавать несколько информационных баз с предоставлением доступа для нескольких сотрудников.
Локальная 1С. Будет полезна для тех, кто планирует работу исключительно в офисе, так как есть привязка к конкретному рабочему месту. Данные при этом хранятся на личном ПК, а не в дата-центре.
Стоимость услуг начинается от 1 232 руб./мес. Это абонентская плата за работу с конфигурациями 1С в облаке.
Сертификаты
Сертифицированный оператор по аренде программ 1С;
Статус Центра Реальной Автоматизации;
Статус 1С: Центра сетевой компетенции;
Благодарность от 1С за активную работу в облачном направлении 2024.;
Сертификат за отличные результаты в работе по развитию облачного сервиса 1С: Аренда;
Быстрейшая облачная 1С по данным Infostart.
Отзывы
Трио
Трио помогает автоматизировать бизнес-процессы уже 17 лет. Компания предоставляет доступ к программе «1С:Предприятие 8» и специализируется на поддержке КОРП.
Преимущества работы с Трио
Сопровождение бухгалтерских и управленческих процессов.
Индивидуальный подбор пакета услуг.
Демодоступ к системе 1С на 30 дней.
Использование существующих шаблонов решений.
Услуги 1С и стоимость
Компания предоставляет различные услуги по работе с 1С:
Установка и внедрение;
Интеграция 1С с другими программами;
Консультация и поддержка;
Обновление программ 1С;
Настройка и доработка 1С;
Обучение пользователей;
Автоматизация в единой программе повторяющихся/различных бизнес-процессов компании;
Перенос базы данных 1С;
Настройка 1С и доработка.
Стоимость услуг различна: по ИТС ПРОФ она составляет 44 064 руб./12 мес, а по ИТС уровня Базовый — 18 600 руб./12 мес.
Сертификаты
Компании присвоен статус «1С:Франчайзинг».
Отзывы
Е-офис 24
Официальный партнер фирмы «1С» с 2013 года. Компания предлагает автоматизацию бухгалтерского и управленческого учета, а также защиту информации от утечки и кражи.
Преимущества работы с Е-офис 24
Возможность выгрузки копий данных на внешний ресурс (например, на Яндекс.Диск);
Оплата только за использование сервиса, за обновления и хранение данных доплачивать не нужно;
Защищенный дата-центр с международным сертификатом TIER III;
Техническая поддержка 24/7;
Тестовый доступ — к 1С: Фреш на 30 дней и аренда 1С на 14 дней;
Возможность индивидуальной настройки тарифа.
Услуги 1С и стоимость
Есть два тарифа: 1С: Фреш и аренда 1С. В каждый из них уже включены обновления системы, консультации, резервное копирование баз. Через RDP есть возможность подключения к программе через веб-браузер, тонкий клиент и удаленный рабочий стол (RDP), предоставляется доступ к конфигуратору, а также есть бесплатный пакет офисных программ.
Стоимость услуг: 1С:Фреш от 621 руб./мес. Аренда 1С от 1 230 руб./мес.
Сертификаты
Официальный партнер 1С;
Стандарт системы менеджмента качества ISO 9001;
Партнер по предоставлению продуктов Microsoft.
Отзывы
BRG
BRG уже более 25 лет на рынке франчайзи. Специализируется компания на консалтинге в страховом рынке — от методологии и до внедрения 1С.
Преимущества работы с BRG
Бесплатный ЭДО;
Бесплатная трехмесячная подписка на ИТС;
Гарантия в течение всего срока договора;
Оповещение клиента об обновлении;
Предоставление персональных менеджеров отдела продаж;
Есть возможность выезда специалиста.
Услуги 1С и стоимость
Компания предоставляет услуги внедрения 1С, сопровождения SLA, консультации, аудит информационных баз, обучение, разовые работы по обучению и сопровождению, интеграцию со сторонним софтом, интернет-магазинами, другими базами 1С.
Стоимость услуг: 4500 руб/час , КП ПРОФ(ИТС) на 12 месяцев — 18 600 руб.
Сертификаты
Центр сертифицированного обучения (ЦСО);
Центр реальной автоматизации;
Авторизованный центр сертификации (АЦС);
Центр сетевой компетенции (ЦСК);
Сертификат соответствия CBPRAS;
ISO 9001:2015.
Отзывы
RG-Soft
RG-Soft с 2003 года сотрудничает с программой 1С и предоставляет услуги по комплексному внедрению программных продуктов 1С: Предприятие 8.
Преимущества работы с RG-Soft
Есть собственные разработки для специфических отраслей;
Полное сопровождение клиента;
Широкий пакет услуг: от внедрения 1С до корпоративного обучения;
Бесплатное подключение 1С;
Индивидуальный подбор услуги под задачи бизнеса.
Услуги 1С и стоимость
У компании RG-Soft есть три вида услуг по 1С:
Сопровождение 1С. Здесь есть услуги по консультированию в работе с системой, аренде программ 1С, обновлению программы до актуальной версии. Стоимость услуг начинается от 1230 рублей.
Внедрение 1С. Это услуги по переходу на автоматизированную систему учета различных версий — 1С: Предприятие 8, 1С: Бухгалтерия 3.0 и другие. Стоимость услуг начинается от 3600 рублей.
Настройка и доработка 1С. Здесь есть услуги по доработке системы для вашего бизнеса, интеграции с другими программами. Стоимость начинается от 3200 рублей.
Сертификаты
Официальный партнер 1С;
Статус Центра Реальной Автоматизации;
Стандарт системы менеджмента качества ISO 9001: 2008.
Отзывы
Сравнительная таблица компаний по сопровождению 1С
Scloud
Трио
E-офис 24
BRG
RG-Soft
Настройка 1С
Да
Да
Нет
Да
Да
Обновление 1С
Да
Да
Да
Да
Да
Доработка конфигурации
Да
Да
Да
Да
Да
Интеграция 1С
Да
Да
Да
Да
Да
Обучение работы с 1С
Да
Да
Нет
Да
Да
Клиентская поддержка
Да
Да
Да
Да
Да
Юридическая поддержка
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Тестовый доступ
Да, на 14 дней
Да, на 30 дней
Да, на 14 или 30 дней
Нет
Нет
Стоимость
От 1 232 руб./ мес.
18 600 руб./12 мес.
От 1 230/мес.
18 600 руб./12 мес.
От 18 000 руб.
Заключение
Сопровождение 1С сейчас — одна из самых востребованных услуг для бухгалтеров. Она помогает автоматизировать бизнес-процессы и адаптировать программу под специфику отрасли.
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