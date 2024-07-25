У ВТБ появился сервис покупки автомобилей частями

ВТБ запустил онлайн-сервис по продаже автомобилей. Можно приобрести авто в кредит, за собственные деньги или частями.
При покупке частями клиент на первые три месяца берет автомобиль в аренду, вносит только оплату за бронь и фиксированные ежемесячные платежи. В конце срока аренды покупатель сможет приобрести машину по остаточной стоимости.
Такой способ покупки будет удобен для тех, кто не готов к крупным тратам, но хочет сесть за руль автомобиля уже сейчас. После аренды итоговая стоимость авто снизится.
«Новый сервис делает ВТБ одним окном для жизненного цикла автомобиля – от покупки у надежных поставщиков до обслуживания на этапе владения. Такой подход позволяет сократить цепочки посредников и оптимизировать цены. Клиентам ВТБ Авто доступны машины из стока компании с официальной гарантией от производителя и полным комплексом сервисного обслуживания», — сказал генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.
Сервис «ВТБ Авто» также предлагает оформить долгосрочную подписку на автомобиль с полным обслуживанием. В нее входят следующие услуги: регистрация, страхование, оплата транспортного налога, шиномонтаж, техобслуживание и другие. Через три года автомобиль по подписке будет можно выкупить по остаточной стоимости или сдать.
Комментарии1
а остаточная стоимость за три года на много упанет по сравнению с первоначальной? Там СПИ какой заложили? Лет под 45? больше?