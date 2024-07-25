У ВТБ появился сервис покупки автомобилей частями

Сервис «ВТБ Авто» позволяет разделить покупку машины на части: сначала взять авто в аренду, а в конце срока выкупить его по остаточной стоимости.

ВТБ запустил онлайн-сервис по продаже автомобилей. Можно приобрести авто в кредит, за собственные деньги или частями.

При покупке частями клиент на первые три месяца берет автомобиль в аренду, вносит только оплату за бронь и фиксированные ежемесячные платежи. В конце срока аренды покупатель сможет приобрести машину по остаточной стоимости.

Такой способ покупки будет удобен для тех, кто не готов к крупным тратам, но хочет сесть за руль автомобиля уже сейчас. После аренды итоговая стоимость авто снизится.

«Новый сервис делает ВТБ одним окном для жизненного цикла автомобиля – от покупки у надежных поставщиков до обслуживания на этапе владения. Такой подход позволяет сократить цепочки посредников и оптимизировать цены. Клиентам ВТБ Авто доступны машины из стока компании с официальной гарантией от производителя и полным комплексом сервисного обслуживания», — сказал генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.

Сервис «ВТБ Авто» также предлагает оформить долгосрочную подписку на автомобиль с полным обслуживанием. В нее входят следующие услуги: регистрация, страхование, оплата транспортного налога, шиномонтаж, техобслуживание и другие. Через три года автомобиль по подписке будет можно выкупить по остаточной стоимости или сдать.