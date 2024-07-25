Депутаты выступили против рекламы на запрещенных ресурсах

Ответственность за нарушение закона будут нести и рекламодатели, и распространители сообщений.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах, деятельность которых признали нежелательной, а также на запрещенных и заблокированных площадках.

«Отвечу тем, кто считает, что после принятия законопроекта сможет и дальше покупать/продавать рекламу в том же Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) — ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Реклама будет запрещена, если суд признал информационный ресурс экстремистской организацией и ограничил к нему доступ.