Минфин: инвестиционный вычет будут предоставлять по единым правилам

Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) не будет ограничен конкретными проектами или компаниями. Его налогоплательщики смогут получить по единым правилам. Их установят после утверждения объемов финансирования.

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что параметры ФИНВ будут определены, когда утвердят объем финансирования из бюджета.

«Хотя конкретные параметры ФИНВ еще не утверждены, но уже сейчас есть определенность, что будут установлены единые для всех правила и принципы, на основе которых будут определяться налогоплательщики, имеющие право получать инвествычет. Это точно не будет перечень конкретных проектов или компаний», — сказано на сайте Минфина.

До 2030 года IT-компании будут применять пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5%. В базе доходов от IT-деятельности предлагают учитывать средства от продажи программных продуктов, разработанных только российскими лицами либо подконтрольными им иностранными компаниями.

Минфине не собирается вводить другие ограничения для применения IT-льгот. Они останутся в том виде, в котором существуют сейчас.