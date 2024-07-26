ФНС объяснила нюансы, как сформировать корректировочный счет-фактуру

Если из-за корректировки цены и сокращения числа отгруженных товаров меняется их стоимость, нужно составить корректировочный счет-фактуру.

В форме корректировочного счета-фактуры отражают цену, количество и стоимость товаров до изменения, после изменения, а также разницу между ними. Об этом сказано на сайте ФНС.

В строке В графы 5 нужно указать разницу, которая отражает увеличение стоимости поставленных или отгруженных товаров, переданных имущественных прав без НДС после изменения цены и количества. Этот показатель рассчитывают как разность сумм в строках А и Б этой графы. Параметр с отрицательным значением указывают положительным.

В строке Г графы 5 пишут разницу после уменьшения стоимости поставленных товаров. Она рассчитывается как разность показателей, указанных в строках А и Б этой графы. Параметр с положительным значением указывается как есть.

Один корректировочный счет-фактуру можно выставить, если одновременно меняется количество и цена товаров. Тогда в графе 5 будет отражено итоговое изменение стоимости.

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