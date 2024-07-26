Минфин хочет пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения с другими странами

Минфин планирует пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) и готов рассмотреть предложенные инициативы от бизнес-сообщества.

«У нас были определенные приоритетные задачи по этому направлению, часть из которых уже сейчас реализована — например, согласованы новые условия с Оманом и Малайзией, оба соглашения уже подписаны. Соглашение с Оманом уже вступило в силу, ратификация соглашения с Малайзией запланирована на осень», — сказано на сайте министерства.

В мае 2024 года Россия подписала СИДН с Малайзией. Согласно документу, ставка налога на дивиденды составила 10% при 25%-м участии в капитале в течение года. Для остальных случаев ставка будет 15%. Проценты и роялти облагаются по ставке 10%. Соглашение вступит в силу с 1 января 2025 года.

СИДН с Оманом предполагает, что налог на дивиденды 10% будут платить те, кто участвует в капитале компании не менее чем на 20%. Для остальных ставка 15%. Процентные доходы и роялти облагаются по ставке 10%.

Соглашение об избежании двойного налогообложения позволяет налогоплательщикам-резидентам одной страны получать доходы в другом государстве и платить налоги либо в одной юрисдикции, либо в обоих, но по сниженным ставкам.