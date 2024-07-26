Как в 2025 году без рисков работать с самозанятыми

С 1 марта 2024 года начали работать межведомственные комиссии по борьбе с нелегальной занятостью. Их цель — противодействовать нарушениям в использовании особого налогового режима — налога на профессиональный доход.
К работе комиссий привлеки региональные власти, ФНС, СФР, Минтруд, МВД, прокуратуру, объединения профсоюзов и работодателей.
ФНС будет передавать Минтруду и межведомственным комиссиям данные об организациях, которые:
сотрудничали минимум с 10 самозанятыми;
продолжительность взаимодействия более трех месяцев;
среднемесячное вознаграждение превышает 20 тысяч рублей.
Чтобы не попасть под внимание проверяющих органов, нужно проверить договоры с самозанятыми. В документе не должно быть отсылок к трудовым отношениям, а сумму вознаграждения следует привязать к объему выполненных работ.
Перед началом сотрудничества важно проверить статус плательщика НПД. Это также нужно делать перед каждой оплатой.
Если компания работает с самозанятым больше трех месяцев, нужно пересмотреть взаимоотношения с исполнителем. Например, изменить объем работ.
Подробнее о том, как организовать работу с самозанятыми в новых условиях, расскажет Елена Пономарева на V Всероссийской конференции «Налоговая реформа-2025».
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра. В своем выступлении она затронет следующие темы:
Мониторинг договоров с самозанятыми.
Какие сведения ФНС передает в Роструд и комиссии.
Кому налоговая задает вопросы.
Санкции за подмену договора. Что будет если договор с самозанятым признают трудовым.
Правила безопасной работы с самозанятыми. Что нужно сделать, чтобы не попасть под штрафы.
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