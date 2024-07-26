Как в 2025 году без рисков работать с самозанятыми

Сотрудничество с самозанятыми находится под пристальным вниманием ФНС и Минтруда. Они следят за тем, чтобы работодатели не скрывали под договорами ГПХ фактически трудовые отношения.

С 1 марта 2024 года начали работать межведомственные комиссии по борьбе с нелегальной занятостью. Их цель — противодействовать нарушениям в использовании особого налогового режима — налога на профессиональный доход.

К работе комиссий привлеки региональные власти, ФНС, СФР, Минтруд, МВД, прокуратуру, объединения профсоюзов и работодателей.

ФНС будет передавать Минтруду и межведомственным комиссиям данные об организациях, которые:

сотрудничали минимум с 10 самозанятыми;

продолжительность взаимодействия более трех месяцев;

среднемесячное вознаграждение превышает 20 тысяч рублей.

Чтобы не попасть под внимание проверяющих органов, нужно проверить договоры с самозанятыми. В документе не должно быть отсылок к трудовым отношениям, а сумму вознаграждения следует привязать к объему выполненных работ.

Перед началом сотрудничества важно проверить статус плательщика НПД. Это также нужно делать перед каждой оплатой.

Если компания работает с самозанятым больше трех месяцев, нужно пересмотреть взаимоотношения с исполнителем. Например, изменить объем работ.

Подробнее о том, как организовать работу с самозанятыми в новых условиях, расскажет Елена Пономарева на V Всероссийской конференции «Налоговая реформа-2025».

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра. В своем выступлении она затронет следующие темы:

Мониторинг договоров с самозанятыми.

Какие сведения ФНС передает в Роструд и комиссии.

Кому налоговая задает вопросы.

Санкции за подмену договора. Что будет если договор с самозанятым признают трудовым.

Правила безопасной работы с самозанятыми. Что нужно сделать, чтобы не попасть под штрафы.

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