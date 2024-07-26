С 2025 года будет минус одно основание для блокировки счета

Требование будет считаться полученным через шесть дней с даты отправки. То есть автоматически. Поэтому утратит силу положение НК, которое обязывает налогоплательщиков направлять в ИФНС квитанцию о приеме документов.
А дата отправки будет указана в подтверждении оператора ЭДО. Он должен адресовать его в ИФНС не позднее дня, следующего за днем отправки документа налогоплательщику.
Закон с такой поправкой в НК Госдума окончательно приняла 23 июля 2024 года.
Сейчас организации и ИП, которые обязаны сдавать декларации по ТКС, должны обеспечить возможность получать из ИФНС электронные документы — требования на уплату налогов, о представлении документов, уведомление о вызове в ИФНС.
Также пока надо передавать в ИФНС квитанции о приеме документов в электронной форме — в течение 6 рабочих дней со дня отправки документа налоговиками.
Если опоздать с отправкой квитанции более чем на 10 рабочих дней, счет могут заблокировать (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК). Это основание для блокировки отменят.
Поправки в НК начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона.
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