С 2025 года будет минус одно основание для блокировки счета

Упростили обмен электронными документами с налоговыми органами: налогоплательщикам и налоговым агентам не нужно будет отправлять в ИФНС квитанцию о приеме требования об уплате налога или представлении документов.

Требование будет считаться полученным через шесть дней с даты отправки. То есть автоматически. Поэтому утратит силу положение НК, которое обязывает налогоплательщиков направлять в ИФНС квитанцию о приеме документов.

А дата отправки будет указана в подтверждении оператора ЭДО. Он должен адресовать его в ИФНС не позднее дня, следующего за днем отправки документа налогоплательщику.

Закон с такой поправкой в НК Госдума окончательно приняла 23 июля 2024 года.

Сейчас организации и ИП, которые обязаны сдавать декларации по ТКС, должны обеспечить возможность получать из ИФНС электронные документы — требования на уплату налогов, о представлении документов, уведомление о вызове в ИФНС.

Также пока надо передавать в ИФНС квитанции о приеме документов в электронной форме — в течение 6 рабочих дней со дня отправки документа налоговиками.

Если опоздать с отправкой квитанции более чем на 10 рабочих дней, счет могут заблокировать (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК). Это основание для блокировки отменят.

Поправки в НК начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона.

Обзор всех изменений для бухгалтер по поправкам в НК в рамках налоговой политики 2023-2025 здесь.