ВС РФ: очередность требования ФНС по восстановленному НДС зависит от периода операции-основания для вычета

Такой вывод содержит определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 03.06.2024 № 305-ЭС23-19921 по делу № А41-63047/2017 о разрешении разногласий в определении очередности уплаты НДС.
Для определения очередности требования по восстановленному НДС нужно соотнести квартал, в котором была операция, ставшая основанием для вычета, и квартал, в котором возбуждено дело о банкротстве.
Если первый период наступил раньше второго, то требование реестровое, иначе — текущее.
По мнению ВС РФ, это обеспечивает равное отношение ко всем кредиторам. причем реестровое требование по восстановленному НДС суд может перевести в статус текущего, если не пострадают интересы независимых кредиторов. Верховный Суд внес уточнение, чтобы не было налоговых махинаций — инициировать банкротство только чтобы сэкономить на налогах при передаче активов.
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