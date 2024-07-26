ВС РФ: очередность требования ФНС по восстановленному НДС зависит от периода операции-основания для вычета

Если организация-должник получала вычеты НДС по купленному имуществу, после его продажи на торгах из-за банкротства нужно восстановить налог и уплатить в бюджет.

Такой вывод содержит определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 03.06.2024 № 305-ЭС23-19921 по делу № А41-63047/2017 о разрешении разногласий в определении очередности уплаты НДС.

Для определения очередности требования по восстановленному НДС нужно соотнести квартал, в котором была операция, ставшая основанием для вычета, и квартал, в котором возбуждено дело о банкротстве.

Если первый период наступил раньше второго, то требование реестровое, иначе — текущее.

По мнению ВС РФ, это обеспечивает равное отношение ко всем кредиторам. причем реестровое требование по восстановленному НДС суд может перевести в статус текущего, если не пострадают интересы независимых кредиторов. Верховный Суд внес уточнение, чтобы не было налоговых махинаций — инициировать банкротство только чтобы сэкономить на налогах при передаче активов.