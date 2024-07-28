Средний размер потребкредита составил 177,1 тыс. рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,1 тыс. руб.

Произошло увеличение по сравнению с предыдущим месяцем на 3,5% (в мае 2024 — 171,0 тыс.).

При этом среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребкредитам — 564 балла (минимально 1 балл, максимально 999).

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в июне отмечен в Москве (312,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (247,5 тыс. руб.), Московской области (233,0 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (222,1 тыс. руб.) и Татарстане (196,0 тыс. руб.).

Самый серьезный рост среднего чека потребкредита в июне по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Москва (+10,2%), Забайкальский край (+7,5%), Иркутская область (+7,0%), а также Приморский край (+6,6%) и Белгородская область (+6,5%).

В то же время в ряде регионов из топ-30 отмечено снижение данного показателя, в том числе в Волгоградской (-3,4%) и Свердловской (-3,1%) областях, Алтайском крае (-1,8%) и Новосибирской области (-0,8%), уточнило НБКИ.

Также Нацбюро кредитных историй назвало средний размер автокредита.