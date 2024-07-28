Какой средний размер микрозайма в России

По данным 2 000 микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов, передающих сведения в Нацбюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 10,08 тыс. рублей.

НБКИ отмечает, что он символически увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (в мае 2024 — 10,06 тыс.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в июне 2024 вырос более существенно — на 9,8% (в июне 2023 года – 9,18 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в июне зафиксирован в Москве (11,97 тыс.), Санкт-Петербурге (10,96 тыс.), Московской области (10,87 тыс.), Краснодарском крае (10,50 тыс.) и Ханты-Мансийском АО (10,40 тыс.).

По сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенный рост среднего чека микрозайма продемонстрировали Ставропольский край (+2,6%), Якутия (+1,9%), а также Оренбургская (+1,7%), Кемеровская (+1,6%) и Свердловская (+1,4%) области.

В свою очередь, в некоторых регионах из топ-30 средний чек микрозайма в июне, напротив, сократился. В том числе в Краснодарском крае (-2,7%), Нижегородской области (-2,3%), Санкт-Петербурге (-1,9%), а также в Челябинской области (-1,6%), Алтайском крае (-1,3%) и Москве (-1,2%).

Ранее мы писали, что средний размер потребкредита составил 177,1 тыс. рублей.