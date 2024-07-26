Сотрудников не могут заставить сдавать отпечатки пальцев

Коммерческие организации не имеют права проводить дактилоскопию сотрудников для организации пропускного режима.
Регистрацию отпечатков пальцев проводят только органы внутренних дел и уполномоченные по контролю и надзору в сфере миграции. Частные компании не имеют на это прав.
«Не предоставлено право ни работодателю, ни нанятой им организации снимать отпечатки пальцев работников для целей организации пропускного режима на предприятие», — сказано на сайте Онлайнинспекция.рф при Роструде.
Обязательную дактилоскопическую регистрацию проходят военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, члены воздушных экипажей, а также спасатели.
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