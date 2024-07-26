Сотрудников не могут заставить сдавать отпечатки пальцев

Цены на туры в Турцию выросли до 300 000 рублей за среднюю путевку

Итоги первой половины лета показали, что отдых на море в этом году стал для россиян дороже еще на несколько десятков процентов. Подорожало все — и гостиницы, и перелеты, и пакетные туры. Причем не только за границей, но и в России.