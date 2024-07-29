При перевозке груза за границей российская компания сама платит свой налог на прибыль

При выплате дохода иностранной компании, в том числе за международную перевозку, российская компания-заказчик будет налоговым агентом по налогу на прибыль.

Но если исполнитель – тоже российская компания, то налогового агентства не будет. Исполнитель сам платит свой налог на прибыль.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.04.2024 № 03-08-05/31472.

Более того, если перевозка грузов идет между двумя пунктами, находящимися за границей, то такая перевозка вообще не считается международной. И она в принципе не облагается налогом у источника выплаты.