При перевозке груза за границей российская компания сама платит свой налог на прибыль

Но если исполнитель – тоже российская компания, то налогового агентства не будет. Исполнитель сам платит свой налог на прибыль.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.04.2024 № 03-08-05/31472.
Более того, если перевозка грузов идет между двумя пунктами, находящимися за границей, то такая перевозка вообще не считается международной. И она в принципе не облагается налогом у источника выплаты.
Подробнее особенности налогообложения работ и услуг при ВЭД разбираем на курсе «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году». Сейчас курс стоит 9 900 рублей вместо
35 200 рублей. Старт потока 1 августа.
Комментарии1
Интересно, а как быть, если иностранная компания является резидентом ЕАЭС?