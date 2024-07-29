Малому и среднему бизнесу отменят две льготные программы кредитования

Предприниматели не смогут привлекать финансирование по двум программам — «1764» и инвестиционной для бизнеса из приоритетных отраслей.

Власти могут отказаться от льготных программ финансирования малого и среднего бизнеса в 2025-2030 годах. Сохранение льготных программ на шесть лет будет стоить государству 370 млрд рублей, а отказ от них обойдется в 150 млрд.

Выдачу займов приостановят по программам «1764» и инвестиционной для бизнеса из приоритетных отраслей. В условиях высокой ключевой ставки банки меньше заинтересованы в предоставлении займов. Размер государственной субсидии не покрывает рисков по кредиту. Об этом пишут «Ведомости».

Программа «1764» работает с 2019 года. Максимальная ставка по ней составляет 15,75%, а банки получают субсидию по следующей формуле: ключевая ставка минус 8,75% (для малых предприятий) и минус 7,75% (для средних).

Инвестиционную программу для бизнеса из приоритетных отраслей запустили в 2023 году. В ней комбинируют два вида поддержки — субсидии по «1764» и фондирование по программе стимулирования кредитования от Центробанка и Корпорации МСП. Малый бизнес привлекает средства и платит не больше 9%, а средний бизнес — 7,5%. По таким кредитам банки получают субсидию в размере 13%.

Получить займы по инвестиционной программе могут представители МСП, которые занимаются обрабатывающими производствами, работают в гостиничном бизнесе, в сфере информации и связи, общественного питания, а также ведут научную и техническую деятельность.