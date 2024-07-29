Банки и МФО теперь должны вести запись всех сообщений при возврате просроченной задолженности

Все разговоры и переписки с должниками должны быть записаны и храниться минимум три года.

С 5 августа 2024 года вступают в силу положения ст. 17.1 закона 230-ФЗ, которые уточняют условия возврата просроченной задолженности банками и микрофинансовыми организациями.

При взаимодействии с должниками специалисты должны записывать все текстовые, голосовые или иные сообщения. Хранить информацию нужно не менее трех лет.

У кредитных и микрофинансовых организаций должно быть оборудование и программное обеспечение для записи и хранения информации. Также им придется сообщать ФССП о наличии такой инфраструктуры. Если софт и оборудование не будут соответствовать требованиям, компания утратит право взаимодействовать с должниками.