Центробанк нашел 3,5 тысяч нелегальных финансовых компаний

Половина нелегальных организаций — финансовые пирамиды, 30% — нелегальные кредиторы, а остальные — мошенники, которые выдают себя за форекс-дилеров.

С января по июнь 2024 года Центробанк обнаружил 3 495 компаний, ИП и проектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на 43% больше, чем за тот же период 2023 года.

Организаций с признаками финансовых пирамид нашли 1 723. И 99% из них представляют собой интернет-проекты.

«Организаторы стали чаще создавать «смешанные» схемы, которые предлагают пользователям не только вложения средств якобы в инвестпроекты, но еще и торговлю различными активами, в том числе валютными парами на рынке форекс или криптовалютами», — сказано на сайте ЦБ.

30% нелегальных финансовых компаний составили недобросовестные кредиторы. Таких организаций — 1 021, из них только 42% предлагали получить услуги в офисах, остальные работали онлайн через страницы и группы в социальных сетях и на сервисах с объявлениями.

Нелегальные кредиторы в офлайне чаще всего предоставляли займы под видом ломбарда или комиссионных магазинов, а также занимались схемами «возвратного лизинга».

Сначала организаторы находят клиентов через кредитного брокера, потом другая компания дает займы, а третья принимает платежи. Все эти фирмы связаны и проводят взаимные расчеты. Такая схема не дает клиенту доказать, что он погасил займы и проценты по нему.