Стартует эксперимент с цифровой платформой грузоперевозок

Согласно постановлению Правительства от 03.07.2024 № 908, участники эксперимента — уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, АО «Российский экспортный центр», владельцы инфраструктуры ж/д транспорта, операторы ж/д подвижного состава, операторы информационных систем электронных перевозочных документов.
При этом грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, Российский экспортный центр, владельцы инфраструктуры ж/д транспорта, операторы ж/д подвижного состава и операторы информсистем электронных перевозочных документов участвуют в эксперименте добровольно. Для участия подают заявки.
Оператором новой платформы назначен Минтранс.
Платформа охватывает оформление перевозок грузов автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом.
Через платформу выдача разрешительных и товаросопроводительных документов будет по принципу единого окна.
Про создание платформы мы писали здесь.
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