Внесены изменения в правила госучета транспортных средств

Владимир Путин подписал федеральный закон от 08.07.2024 № 174-ФЗ с изменениями в ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ» и отдельные законодательные акты.

Он направлен на совершенствование деятельности в области госучета транспортных средств и вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Закон сохранил действующий порядок прекращения госучета транспортных средств прежними владельцами — по истечении 10 дней со дня отчуждения т/с. Но дал право совершившему нотариально удостоверенную или с использованием Госуслуг сделку по отчуждению обращаться с заявлением о прекращении такого учета в регистрационное подразделение ГАИ сразу после ее совершения, не дожидаясь истечения 10 дней.

Исключено право любого владельца транспортного средства заявить о прекращении его госучета. Такое право сохранено только для:

лиц, транспортные средства которых в розыске в связи с их похищением или угоном;

специализированных организаций, выкупающих транспортные средства для дальнейшей перепродажи.

Одновременно введено требование по осмотру регистрационным подразделением ГАИ транспортного средства, госучет которого ранее был прекращен, в случае подачи его владельцем заявления на возобновление учета. Также осмотр будут проводить при первичном получении идентифицирующих документов в отношении транспорта, не состоящего на госучете или имеющего документы, выданные до 1993 года.

МВД сможет определять особенности регдействий в отношении транспортных средств, используемых для оперативно-разыскной деятельности.

Кроме того, обязанность владельцев по страхованию своей гражданской ответственности теперь не связана с регистрационными действиями. Это позволяет заключить соответствующий договор страхования и после их совершения.

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