Подписан закон о новой выплате семьям

С 1 января 2026 года устанавливается ежегодная семейная выплата гражданам, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет.

Владимир Путин подписал федеральный закон от 13.07.2024 № 179-ФЗ «О ежегодной семейной выплате гражданам РФ, имеющим двух и более детей».

Он предусматривает предоставление дополнительных мер господдержки в виде ежегодной денежной выплаты имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет. А до 23 лет — в случае их очного обучения.

Право на выплату приобретет каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) при условии, что:

он налоговый резидент РФ;

с его доходов уплачен НДФЛ;

среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания заявителя;

нет задолженности по алиментам.

И дети, и родители должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России.

Закон определяет порядок расчета размера выплаты, порядок исчисления среднедушевого дохода семьи и процедуру обращения за ней.

Порядок и условия осуществления выплаты, в том числе перечни видов доходов и движимого, недвижимого имущества, которые учитывают при определении права на выплату, перечень необходимых для ее назначения документов и сведений отдельно установит Правительство РФ.

Средства на выплаты передают территориальным органам СФР в виде субвенций из федерального бюджета.

Назначают и проводят выплаты территориальные органы Социального фонда.