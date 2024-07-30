Пока компания в реестре МСП, то применяет пониженный тариф взносов

Он действует:
с 1 числа месяца, в котором сведения о компании внесены в единый реестр субъектов МСП;
до 1 числа месяца, в котором она исключена из этого реестра.
Об этом напоминает Минфин в письме от 19.04.2024 № 03-15-08/37041.
При этом страховые взносы для целей налога на прибыль относят к прочим расходам в размере, который указан в РСВ.
Напомним, применение пониженного тарифа – это обязанность малого бизнеса, а не право.
Можно ли учитывать в расходах взносы по обычному тарифу, если компания обязана применять пониженный, Минфин не пояснил.
Но в письме говорится, что если допущена ошибка в расчете налога, надо все пересчитать и сдать уточненку.
Таким образом, если компания одумалась и пересдала РСВ с тарифом 21, надо пересдать и декларацию по налогу на прибыль, убрав оттуда лишние расходы.
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