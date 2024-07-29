Приостановка некоторых положений СОИДН между Россией и США

Приостановлено также действие протокола по взаимному согласию, который сопровождает конвенцию.
Коллеги из фирмы "Деловые Решения и Технологии" (бывший Делойт) рассказали про приостановку некоторых положений налогового соглашения между Россией и США
Коллеги пишут, что после 16 августа 2024 года дивиденды от американских компаний будут подлежать обложению по ставке 30 процентов у источника выплаты в США, даже если налогоплательщик подал форму W-8BEN.
Это форма, заполнив которую инвесторы раньше могли платить налог на американские дивиденды по сниженной ставке. Ранее размер налога в отношении таких доходов составлял 10 процентов. Еще 3 или 5 процентов российского НДФЛ инвесторы должны были заплатить в России сами.
До 16 августа 2024 года все льготные положения налогового соглашения продолжат действовать.
17 июня 2024 года появилось сообщение, что Соединенные Штаты направили официальное уведомление Российской Федерации для подтверждения приостановления действия некоторых положений налогового соглашения.
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