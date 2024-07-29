Приостановка некоторых положений СОИДН между Россией и США

Минфин США уведомил Россию о приостановке некоторых положений Конвенции об избежании двойного налогообложения от 1992 года (далее — СОИДН), которая вступает в силу 16 августа 2024 года и будет действовать до тех пор, пока стороны не изменят своего решения.

Приостановлено также действие протокола по взаимному согласию, который сопровождает конвенцию.

Коллеги из фирмы "Деловые Решения и Технологии" (бывший Делойт) рассказали про приостановку некоторых положений налогового соглашения между Россией и США

Коллеги пишут, что после 16 августа 2024 года дивиденды от американских компаний будут подлежать обложению по ставке 30 процентов у источника выплаты в США, даже если налогоплательщик подал форму W-8BEN.

Это форма, заполнив которую инвесторы раньше могли платить налог на американские дивиденды по сниженной ставке. Ранее размер налога в отношении таких доходов составлял 10 процентов. Еще 3 или 5 процентов российского НДФЛ инвесторы должны были заплатить в России сами.

До 16 августа 2024 года все льготные положения налогового соглашения продолжат действовать.