Депутаты обяжут раскрывать все условия по подпискам на интернет-сервисы

В Госдуму внесли обновленную версию законопроекта, который направлен на защиту прав потребителей. Согласно документу, интернет-сервисы будут обязаны указывать сроки действия платной подписки, ее стоимость, форму и способ отписки.

«В новой версии законопроекта мы вводим ряд обязательных требований для владельцев сервисов, которые работают по подписной модели. В частности, они будут обязаны в наглядной и доступной форме до заключения договора раскрывать потребителю все его условия: сроки, полную стоимость, а также, что очень важно, информацию о форме и способе отписки. Теперь необходимо указывать, как и на какой странице в интернете или в приложении можно это сделать», — сказал депутат Антон Немкин.

Если пользователь оплатил годовую подписку и после шести месяцев отказался от нее, она все равно будет действовать до конца оплаченного периода. При этом деньги, уплаченные за сервис, не вернут. Однако здесь есть исключение — несоответствие содержания услуги заявленным параметрам. Тогда продавец обязан полностью вернуть средства.