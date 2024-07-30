Процентные доходы свыше 180 тысяч рублей будут облагаться налогом

Если Центробанк еще не повысит ключевую ставку в 2024 году, вкладчики не будут платить налог с процентного дохода по вкладам в пределах 180 тысяч рублей.

С изменением ключевой ставки Центробанка поменялась сумма, которая будет облагаться налогом со вкладов. НДФЛ придется заплатить вкладчикам, чей процентный доход превысил 180 000 рублей.

Необлагаемая база по налогу со вкладов рассчитывается по формуле:

1 млн рублей умножить на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца

Налог удержат с суммы, которая превысит 180 тыс. рублей. Если по итогам 2024 года процентный доход по депозитам составит 181 тыс., сбор нужно заплатить с 1 тыс. рублей. Размер налога при ставке НДФЛ 13% будет 130 рублей.

Если ЦБ не повысит ключевую ставку, то порог в 180 тыс. рублей будет действовать на весь 2024 год.