С 1 марта 2025 жилые дома начнут строить через счета эскроу

Закон от 22.07.2024 № 186-ФЗ регулирует отношения, связанные со строительством юрлицами и ИП жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам РФ на праве собственности, аренды, безвозмездного пользования в целях приобретения ими права собственности на жилые помещения, построенные на таких участках. В том числе с использованием промышленной продукции лесопромышленного комплекса и (или) иной промышленной продукции, произведенной на территории России.

Денежные средства в счет уплаты цены дома заказчики размещают на счетах эскроу для защиты своих прав и законных интересов.

Принцип такой: пока нет готового и пригодного для жилья дома, деньги остаются на счете эскроу.

В законодательство внесены изменения в связи с принятием закона о строительстве жилых домов с использованием счетов эскроу

Другой федеральный закон — от 22.07.2024 № 187-ФЗ — внес нужные изменения в смежное законодательство: о страховании вкладов, дополнительных мерах господдержки семей с детьми, госрегистрации недвижимости, содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и Градостроительный кодекс.

Ранее мы сообщали, что частные дома разрешат строить с использованием эскроу-счетов.