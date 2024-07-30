Госдума введет уголовную ответственность за незаконное применение пестицидов

В начале осенней сессии в Госдуму внесут несколько законопроектов, которые предусматривают уголовную и административную ответственность за незаконное применение пестицидов.

Об этом в интервью RG.RU заявил председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

«За производством, ввозом и реализацией, а самое главное — за применением пестицидов и агрохимикатов — должна быть установлена система прослеживаемости. Такая система существует в России. Но она должна постоянно совершенствоваться и соответствовать современным вызовам», — сказал Двойных.

Также он добавил, что продукты российского производства во всем мире имеют репутацию чистых товаров, без большой химической нагрузки. Этот имидж нужно поддерживать и усовершенствовать порядок государственной регистрации препаратов для садоводства.

Ранее мы сообщали, что ужесточат контроль за содержанием пестицидов в готовой продукции.