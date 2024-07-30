Полиции урезали полномочия по делам об административных правонарушениях

Президент подписал федеральный закон от 22.07.2024 № 192-ФЗ с изменениями в КоАП, уточняющими полномочия полиции в производстве по делам об административных нарушениях.

В частности, из компетенции органов внутренних дел (полиции) закон исключил полномочия по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях:

выражающихся в неисполнении обязательных требований , оценивать соблюдение которых прежде всего должны профильные уполномоченные органы госвласти в рамках видов государственного контроля и надзора, муниципального контроля;

полномочия по составлению протоколов и рассмотрению дел закреплены одновременно за полицией и контрольными (надзорными) органами.

Так, из сферы ведения полиции исключены полномочия по составлению протоколов и рассмотрению дел об отдельных правонарушениях в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, предпринимательской деятельности (например, невыполнение или грубое несоблюдение требований и условий лицензии, иного разрешения, но кроме нарушений в сфере безопасности дорожного движения), о незаконном использовании средств индивидуализации товаров, работ или услуг и в других областях.

Изменения вступят в силу с 21 октября 2024 года.

Ранее мы сообщали, что станет меньше проверок бизнеса полицией: минус 46 составов КоАП.