Власти снизили регуляторную нагрузку на участников финансового рынка

В частности, этот закон:
унифицировал сроки направления в ЦБ уведомлений о назначении (избрании) на должность, освобождении от должности, возложении и прекращении временного исполнения обязанностей отдельных должностных лиц кредитных организаций и некредитных финорганизаций;
уточнил квалификационные требования к кандидатам на должность заместителя единоличного исполнительного органа или члена коллегиального исполнительного органа кредитных организаций и некредитных финорганизаций;
исключил обязанность предоставлять в ЦБ оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости кандидатов на отдельные должности кредитной организации в целях ее госрегистрации и получения лицензии на банковские операции;
дал держателю реестра владельцев ценных бумаг права взимать плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра;
исключил обязанности профессионального участника рынка ценных бумаг предоставлять по требованию инвесторов информацию, которая находится в открытом доступе.
В то же время банки и МФО теперь должны вести запись всех сообщений при возврате просроченной задолженности.
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