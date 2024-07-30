Власти снизили регуляторную нагрузку на участников финансового рынка

Доходы и расходы будущих периодов в 2024 году

В МСФО нет понятия доходов и расходов будущих периодов. По мере сближения с МСФО в российском учете это понятие тоже применяют все реже. Тем не менее, остались ситуации, когда организация может, а иногда и обязана по-прежнему использовать эти объекты учета. Расскажем, когда и как в 2024 году нужно отражать в учете доходы и расходы будущих периодов.