Принят закон о новом виде банковского счета и вклада

С 1 июля 2025 года вступит в силу федеральный закон от 22.07.2024 № 202-ФЗ с изменениями в ФЗ «О банках и банковской деятельности», предусматривающий открытие социального банковского счета и вклада для граждан, получающих социальную поддержку.

Согласно этому закону, получатели мер социальной защиты и поддержки получат возможность открывать через Госуслуги один социальный банковский вклад с гарантированным начислением дохода на сумму вклада. На срок 1 год, с возможностью продления.

Максимально на такой вклад можно положить не более 50 000 рублей.

Размер процентной ставки по соцвкладу равен максимальной ставке по вкладам физлиц сроком до одного года включительно, привлекаемым кредитной организацией.

Начисление и выплата процентов по соцвкладу происходят ежемесячно.

Закон 202-ФЗ указанным гражданам также дал возможность открывать один социальный банковский счет с гарантированным начислением дохода на остаток денежных средств на нем.

Банк не вправе брать комиссию:

за перевод денег с такого счета в размере до 20 000 рублей в течение календарного месяца;

открытие и обслуживание соцсчета;

предоставление и использование платежной карты национальной платежной системы (Мир);

пополнение соцсчета.

Выплата процентов на остаток средств на счете идет ежемесячно.

И соцвклад, и соцсчет банки начнут открывать с 1 июля 2025 года.