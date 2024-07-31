Приказ об индексации зарплаты можно издать задним числом

Если компания в конце месяца издает приказ об индексации зарплаты с 1-го числа данного месяца, это не является нарушением.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 05.07.2024 № 2141-ТЗ.

Локальные нормативные акты (ЛНА) по трудовым вопросам вступают в силу только после издания и распространяются на отношения, которые возникли после вступления ЛНА в силу.

Но приказ об индексации – это не ЛНА, а распорядительный документ. Поэтому его можно издать и задним числом.

Издание такого приказа об индексации зарплаты не будет нарушать трудовых прав работника. Нет неблагоприятных последствий и ухудшения его положения не повлечет, констатирует Роструд.