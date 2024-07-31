Приказ об индексации зарплаты можно издать задним числом

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 05.07.2024 № 2141-ТЗ.
Локальные нормативные акты (ЛНА) по трудовым вопросам вступают в силу только после издания и распространяются на отношения, которые возникли после вступления ЛНА в силу.
Но приказ об индексации – это не ЛНА, а распорядительный документ. Поэтому его можно издать и задним числом.
Издание такого приказа об индексации зарплаты не будет нарушать трудовых прав работника. Нет неблагоприятных последствий и ухудшения его положения не повлечет, констатирует Роструд.
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