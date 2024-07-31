ФАС: Альфа-Банк стал лидером по числу нарушений закона о рекламе

Альфа-Банк с 2023 года нарушал закон о рекламе 66 раз, ему выписали штрафы на 20 млн рублей.

Федеральная антимонопольная служба составила рейтинг банков, которые чаще других нарушали закон о рекламе за последние полтора года.

66 штрафов получил Альфа-Банк, 20 — «Открытие» и 12 — Почта Банк. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФАС.

С 2023 года Альфа-Банку назначили штрафы на сумму свыше 20 млн рублей. Жалобы стали поступать после того, как организация расширила агрессивную рекламную кампанию в РФ.

Крупные банки могут не указывать полную стоимость кредита в рекламных сообщениях, нарушать требования к рекламе вкладов и накопительных счетов, не сообщать все условия по кредитам. Также ФАС видит признаки нарушений, если компании используют фразу «лучший» без указания объективных критериев сравнения.