Совладелец Wildberries хочет оспорить передачу доменов компании

Совладелец маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук, который владеет 1% компании, решил оспорить передачу доменных имен ООО «Вайлдбериз» новому ООО «РВБ».

Компания «РВБ» – совместная фирма Wildberries и группы компаний Russ, в которой 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз», а 35% – ООО «Стинн» (одно юрлицо ГК Russ).

Владислав Бакальчук подписал контракт с юридическим агентством IQ Technology о защите прав на интеллектуальную собственность в интернете и на доменные имена WB.ru, Wildberries.ru.

Юрист Александр Логунов объяснил, что решения о передаче доменов должны приниматься на общем собрании учредителей, которое не проводилось. Об этом пишут «Ведомости».

«Мы изначально создавали этот бизнес как семейный, и не было принципиального различия, на кого именно регистрировать домен. WB – наша общая компания, все ее активы были нашими общими, без разделения на часть мою и часть Татьяны», — сказал Владислав Бакальчук.

Недавно мы писали, что в договорах оферты с партнерами ООО «Вайлдберриз» сменило юридическое лицо маркетплейса на ООО «РВБ».