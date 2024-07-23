Wildberries сменил юридическое лицо

Уход за пенсионером: как получить компенсацию и пенсионные баллы

Некоторые граждане могут официально оформить уход за пожилым человеком и получить ежемесячную компенсацию и пенсионные баллы за это. Рассказываем, кто может оформить уход за пенсионером, что для этого нужно и какой стаж в этом случае положен.