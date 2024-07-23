Wildberries сменил юридическое лицо

Новая компания станет правопреемником «Вайлдберриз» в отношениях с продавцами, и для продолжения работы на маркетплейсе всем продавцам нужно будет принять новую версию оферты.
В середине июня Wildberries и оператор наружной рекламы - группа Russ объявили об объединении. Сообщалось, что цель сотрудничества — создание цифровой торговой платформы. В начале июля стороны учредили совместное предприятие «РВБ», которое будет заниматься розничной торговлей через интернет. 65% в новой компании владеет ООО «Вайлдберриз», 35% — ООО «Стинн», которому принадлежат 99% ООО «Русс аутдор». Гендиректором компании стал Роберт Мирзоян, возглавляющий Russ и ООО «Стинн».
Сегодня Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором назвал рейдерским захватом сделку по слиянию интернет-магазина и связал его с «уходом из семьи» Татьяны Бакальчук.
Начать дискуссию