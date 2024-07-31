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Ведение бизнеса

Вступило в силу решение о национализации активов «Макфы»

Активы холдинга «Макфа» по производству макаронных изделий обратят в доход государства.

Челябинский областной суд огласил определение, по которому активы холдинга «Макфа» будут обращены в доход государства.

«Оглашена резолютивная часть апелляционного определения, которым оставлено без изменения решение по иску заместителя генерального прокурора Российской Федерации. <…> Решение вступило в законную силу», — сказали в суде.

По решению Генпрокуратуры акции компаний изъяли у владельцев, поскольку бизнес имеет коррупционное происхождение: бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах госвласти, и нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения.

Ответчиками по делу выступают больше 30 компаний и свыше 10 физических лиц. Сумма иска составляет порядка 46 млрд рублей.

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