👉 Бизнес хочет, чтобы были четкие критерии признания основных средств недвижимостью

За движимые ОС не платят налог на имущество организаций, а за недвижимые – платят. Но является ли конкретный объект ОС недвижимостью или нет – не всегда понятно. По этому поводу часто возникают споры.

В ФНС поступило предложение – составить понятный набор критериев, по которым имущество необходимо относить к движимому или недвижимому. Например, относить к недвижимости только те объекты, которые подлежат регистрации в Росреестре.

В письме от 16.07.2024 № СД-4-3/8056@ ФНС сообщает, что практика формируется с учетом позиций Верховного Суда.

Общие принципы классификации имущества такие:

наличие сведений в ЕГРН;

для объектов, не учтенных в ЕГРН – прочная связь с землей, наличие единого производственного назначения, невозможность использования сооружения без находящегося в нем оборудования, которое не может в таком случае признаваться движимым.

Часто споры возникают по объектам электроэнергетики. В недвижимое сооружение входят в том числе движимые вещи – турбины и т. д.

Если компания отдельно выделяет такое движимое имущество внутри недвижимости и не платит за него налог, она применяет способ уклонения от уплаты налога, предупреждает ФНС.

Что касается дополнительных законодательных критериев, по которым имущество необходимо относить к движимому или недвижимому по нормам ГК РФ, то это вопрос не к ФНС. С таким предложением надо обращаться в Росреестр.