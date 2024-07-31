👉 Бизнес хочет, чтобы были четкие критерии признания основных средств недвижимостью

В ФНС поступило предложение – составить понятный набор критериев, по которым имущество необходимо относить к движимому или недвижимому. Например, относить к недвижимости только те объекты, которые подлежат регистрации в Росреестре.
В письме от 16.07.2024 № СД-4-3/8056@ ФНС сообщает, что практика формируется с учетом позиций Верховного Суда.
Общие принципы классификации имущества такие:
наличие сведений в ЕГРН;
для объектов, не учтенных в ЕГРН – прочная связь с землей, наличие единого производственного назначения, невозможность использования сооружения без находящегося в нем оборудования, которое не может в таком случае признаваться движимым.
Часто споры возникают по объектам электроэнергетики. В недвижимое сооружение входят в том числе движимые вещи – турбины и т. д.
Если компания отдельно выделяет такое движимое имущество внутри недвижимости и не платит за него налог, она применяет способ уклонения от уплаты налога, предупреждает ФНС.
Что касается дополнительных законодательных критериев, по которым имущество необходимо относить к движимому или недвижимому по нормам ГК РФ, то это вопрос не к ФНС. С таким предложением надо обращаться в Росреестр.
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