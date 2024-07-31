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Малый и средний бизнес

За полгода малый и средний бизнес получил 208 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Каждый третий предприниматель не смог бы получить кредит без поручительства от Корпорации МСП.

С января по июнь 2024 года Корпорация МСП предоставила «зонтичные» поручительства — чтобы малый и средний бизнес привлек почти 208 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем полученных средств вырос более чем в два раза.

Господдержкой воспользовались 19 тыс. компаний.

«Мы видим, что на фоне высокой ключевой ставки «зонтичные» поручительства дают возможность бизнесу получить кредит на оптимальных условиях. Наша аналитика говорит о том, что каждый 3-й предприниматель не смог бы получить кредит без поручительства. Также видим эффективность для государства – на 1 бюджетный рубль МСП привлекают средств на 240 рублей», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Больше всего банковского финансирование привлекли представители МСП из сферы торговли — 78 млрд рублей, обрабатывающих производств — 41,5 млрд, строительства — 26,2 млрд, транспортировки и хранения — 16,7 млрд.

По объему кредитных договоров с использованием механизма «зонтичного» поручительства лидируют Москва (44,6 млрд рублей) и Санкт-Петербург (16,1 млрд).

Поручительства Корпорации МСП позволяют покрыть до 50% суммы банковского кредита.

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