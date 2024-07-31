Главный санитарный врач уже дала рекомендации работодателям на эпидемический сезон 2024-2025

Когда контент-маркетинг не работает

Контент-маркетинг приходит на смену навязчивой рекламе. Особенно это заметно в тех сферах, где в приоритете — не желание быстрее продать, а долгосрочные отношения с клиентами. Но что делать, если все попытки оказались безрезультатными? Мы проанализировали, какие ошибки чаще всего совершают компании и готовы поделиться с вами этой информацией.