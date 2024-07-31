Главный санитарный врач уже дала рекомендации работодателям на эпидемический сезон 2024-2025

В пункте 5 документа даны рекомендации руководителям организаций. Они принципиально не отличаются от прошлогодних.
Нужно организовать иммунизацию сотрудников против гриппа.
Принять меры по недопущению переохлаждения работающих на открытом воздухе в зимний период. Для этого надо обеспечить наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в них.
В период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом:
обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям) бесконтактным (электронные, инфракрасные термометры, тепловизоры) или контактным способом;
Нельзя допускать или следует обязательно отстранять от нахождения на рабочем месте с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания, предупреждает Главный санврач.
обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, респираторами, при необходимости — перчатками), кожными антисептиками;
организовать дезинфекцию в общественных местах по вирусному режиму.
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