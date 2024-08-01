О смене фамилии ИП-работодателя нужно сделать запись в трудовые книжки работников

Стороны трудового договора вправе заключить дополнительное соглашение при изменении ФИО работодателя.
Вместе с тем отсутствие такого соглашения не влечет за собой прекращения или изменения трудовых отношений.
Такое разъяснение дает Роструд в письме от 05.07.2024 № ПГ/12386-6-1.
Кроме того, работодателю следует сделать запись в трудовой книжке работника. Сведения вносят в книжку так же, как при изменении наименования организации.
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