О смене фамилии ИП-работодателя нужно сделать запись в трудовые книжки работников

Если женщина-ИП-работодатель вышла замуж и сменила фамилию, необходимо внести изменения в кадровые документы.

Стороны трудового договора вправе заключить дополнительное соглашение при изменении ФИО работодателя.

Вместе с тем отсутствие такого соглашения не влечет за собой прекращения или изменения трудовых отношений.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 05.07.2024 № ПГ/12386-6-1.

Кроме того, работодателю следует сделать запись в трудовой книжке работника. Сведения вносят в книжку так же, как при изменении наименования организации.