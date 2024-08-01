Совет Федерации хочет лишить иностранцев льготных налоговых режимов

Иностранцев и лиц без гражданства могут лишить права на применение упрощенной и патентной систем налогообложения.

Глава Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил на отзыв в правительство законопроект, по которому иностранцы-ИП не смогут применять специальные налоговые режимы: УСН и ПСН.

«Данные меры будут способствовать обеспечению баланса интересов предпринимателей — граждан Российской Федерации», — сказал Кутепов.

Сейчас иностранцы и лица без гражданства могут зарегистрировать в качестве ИП и применять любые доступные режимы налогообложения.

«Законопроектом предлагается отменить право на применение льготных налоговых режимов — упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения — индивидуальными предпринимателями, которые являются иностранными гражданами и лицами без гражданства», — сказано в пояснительной записке.

По данным ФНС на 1 июля 2024 года в ЕГРИП есть записи о 46,6 тыс. индивидуальных предпринимателях с гражданством другого государства. Ведут свой бизнес также 177 лиц без гражданства.