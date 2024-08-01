🔥 Сегодня стартует последний летний поток обучения! Записывайтесь на курсы повышения квалификации и профпереподготовки с выгодой до 79%

Сегодня, 1 августа, стартует обучение на всех курсах «Клерка»! У вас еще есть возможность купить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки с выгодой до -79%.

Поторопитесь занять вакантное место! Выбирайте подходящие курсы со скидками и приступайте к учебе.

Каталог курсов

Заканчивается жаркий сезон отпусков, и все ближе горячий сезон отчетности по новым правилам, осеннего призыва и т. д. Наберитесь сил и знаний уже сейчас, чтобы справиться со всеми предстоящими задачами.

Поторопитесь занять вакантное место! Выбирайте подходящие курсы со скидками и приступайте к учебе.

Обучение стартует сегодня, 1 августа!

Выбрали курсы, которые помогут вам освоить новые навыки, расширить профессиональные познания, чтобы вырасти по карьерной лестнице, увеличить доход, а главное — подтянуть базовые знания и подготовиться к предстоящим изменениям налоговой реформы-2025.

Научитесь вести учет на маркетплейсах, чтобы расширить круг клиентов, совмещать офис с аутсорсом, зарабатывая 50 тыс. рублей дополнительно, или начните работать на себя.

На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Скидка до 1 августа 65%: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Налоговая реформа по НДФЛ уже принята! С 2025 года будет новая шкала для ставок НДФЛ – от 13 до 22%, в том числе для релокантов, изменятся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО и др.

Чтобы без проблем перейти на новые рельсы, нужно хорошо знать основы этот участка. На курсе вы получите базовые знания по расчету выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

Скидка до 1 августа 69%: 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Бухгалтер, умеющий вести управленческий учет, является главным помощником руководителя в бизнесе. Станьте таким специалистом — получите повышение и увеличьте свой доход!

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Скидка до 1 августа 71%: 6 900 рублей вместо 24 200 рублей.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к изменениям заранее. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Скидка до 1 августа 74%: 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

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