ФНС объяснила, как исправить ошибки в кассовых чеках

Чаще всего пользователи контрольно-кассовой техники допускают в фискальных документах следующие ошибки:

нет ИНН поставщика в качестве признака на предмет расчета и признака на чек;

нарушение регистрационных данных;

нет обязательного тега;

неправильно указана общая сумма товаров;

документы отстают по времени больше одного года;

форматный контроль.

Если допустить подобные ошибки, чекам будет присвоен статус «Отказ в приеме». Информация передается оператору фискальных данных, а чеки продолжают поступать оператору.

Для устранения нарушений ФНС рекомендует:

определить фискальный документ с ошибками;

провести настройки на ККТ для формирования чеков с корректными реквизитами — согласно приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@;

создать чеки коррекции по документам, которые налоговая не приняла.

«Своевременное устранение выявленных нарушений и направление в налоговый орган корректирующих документов освобождает пользователя ККТ от административной ответственности», — сказано на сайте ФНС.

Пользователям ККТ нужно периодически заходить в личный кабинет на сайте оператора фискальных данных и проверять статус чеков. Там же можно исправить ошибки и отправить в налоговую чек коррекции.