ФНС объяснила, как исправить ошибки в кассовых чеках

Чаще всего пользователи контрольно-кассовой техники допускают в фискальных документах следующие ошибки:
нет ИНН поставщика в качестве признака на предмет расчета и признака на чек;
нарушение регистрационных данных;
нет обязательного тега;
неправильно указана общая сумма товаров;
документы отстают по времени больше одного года;
форматный контроль.
Если допустить подобные ошибки, чекам будет присвоен статус «Отказ в приеме». Информация передается оператору фискальных данных, а чеки продолжают поступать оператору.
Для устранения нарушений ФНС рекомендует:
определить фискальный документ с ошибками;
провести настройки на ККТ для формирования чеков с корректными реквизитами — согласно приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@;
создать чеки коррекции по документам, которые налоговая не приняла.
«Своевременное устранение выявленных нарушений и направление в налоговый орган корректирующих документов освобождает пользователя ККТ от административной ответственности», — сказано на сайте ФНС.
Пользователям ККТ нужно периодически заходить в личный кабинет на сайте оператора фискальных данных и проверять статус чеков. Там же можно исправить ошибки и отправить в налоговую чек коррекции.
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