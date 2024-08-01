С 1 марта 2025 изменятся требования к помещениям для продажи товаров и оказания услуг

Это Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, занимающихся продажей товаров, выполнением работ или оказанием услуг (СП 2.1.3678-20).

Роспотребнадзор объяснил, что цель документа — установить четкие и понятные обязательные требования с учетом предложений представителей бизнес-сообщества и сложившейся правоприменительной практики. Также обновленные санитарно-эпидемиологические требования направлены на снижение рисков негативного воздействия при оказании услуг медицинских учреждений, бассейнов, учреждений соцобслуживания и предоставлении персональных услуг.

Обновленные правила позволяют использовать здания для гостиничных, медицинских, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, отдыха и развлечений при отсутствии централизованной системы водоотведения (проще говоря, канализации). При условии сбора стоков в водонепроницаемые емкости с дальнейшим вывозом на очистные сооружения.

Будет разрешено оказывать услуги маникюра и педикюра в одном помещении с перегородкой и одной ванночкой для ног, но при условии применения одноразовых вкладышей.

Для учреждений соцобслуживания добавлены требования о прогулках для получателей социальных услуг и организация приготовления пищи для собственных нужд.

Для медучреждений уточнили, что потолки без возможности смещения должны быть установлены в помещениях класса чистоты А и Б, за исключением люков для обслуживания технических коммуникаций и оборудования.

В предоперационных, перевязочных, родовых залах, реанимационных, процедурных кабинетах, инфекционных, туберкулезных, кожно-венерологических, гнойных, ожоговых, гематологических отделениях, клинико-диагностических и бактериологических лабораториях разрешили умывальники со смесителями с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным.

Также предусмотрено размещение:

структурных подразделений медорганизации в одном здании при наличии изоляции и автономных систем вентиляции ;

пациентов с гнойно-септическими заболеваниями в индивидуальных палатах со шлюзами и санузлом.

Приведен перечень помещений, которые можно использовать без естественного освещения или с освещением вторым светом.

Уточнены требования к производственному контролю для медицинских учреждений и частных бассейнов.