Госдума запретит размещать рекламу, похожую на указатели дорожного движения

В Госдуму внесли законопроект, который запретит использование «желтых информационных знаков» в рекламе товаров, брендов и компаний.

Сейчас по закону о рекламе предусмотрен запрет на распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения.

На желтых щитах вдоль дороги могут размещать дополнительную информацию для водителей, которая содержит служебное слово, название, направление движения, расстояние до объекта, пиктограмму или символы.

«На практике сложилась ситуация, связанная со злоупотреблением правом со стороны хозяйствующих субъектов по размещению рекламы при использовании, так называемых, "желтых информационных знаков"», — сказано в пояснительной записке.

На желтых щитах размещают наименование товара, логотипы и прочие средства индивидуализации. Также на таких конструкциях указывают наименование юридического лица и названия торговых предприятий. Например, «Аптека 36,6», «Гипермаркет "Ашан" - 2 км».

По мнению авторов законопроекта, подобная реклама создает помехи участникам дорожного движения, риски дорожно-транспортного происшествия. Такие сообщения можно расценить как акт недобросовестной конкуренции при распространении рекламы.