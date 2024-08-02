Совместителю можно установить гибкий график работы

При этом время начала и окончания работы у совместителя не обязательно должно быть стандартным.

Можно установить режим гибкого рабочего времени – когда начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня определяются по соглашению сторон трудового договора, а работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение месяца.

Запрета на установление режима гибкого рабочего времени при совместительстве нет.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 02.07.2024 № 14-6/ООГ-4015.

Если гибкий график не прописан в правилах внутреннего трудового распорядка, его можно прописать в трудовом договоре с работником.