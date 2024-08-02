Минюст хочет ввести уголовную ответственность за регистрацию фиктивных ИП

Минюст подготовил поправки в УК, которые устанавливают ответственность за незаконную регистрацию физлиц в качестве ИП. Это касается фиктивных предпринимателей, которые за вознаграждение оформляют бизнес по аналогии с назначением номинальных директоров в фирмах-однодневках.

Преступлением будут считать регистрацию подставных лиц в качестве ИП и представление в госорганы информации о внесении в ЕГРИП изменений о фиктивных предпринимателях. За такие действие можно получить до двух лет лишения свободы.

К подставным относятся лица, которых ввели в заблуждение или обманом внесли о них сведения в ЕГРИП, а также ИП, зарегистрированные без цели вести предпринимательскую деятельность. Об этом пишет «Коммерсант».

«Каждый имеет право на второй шанс, но зачастую люди, регистрирующие на себя ИП или ООО без цели ведения предпринимательской деятельности, делают это осознано», — сказал руководитель направления уголовно-правовой защиты бизнеса Tax Compliance Александр Дмитриев.

Человека, который совершил такое преступление впервые и готов активно сотрудничать со следствием, могут освободить от уголовной ответственности. Эту норму собираются распространить и на случаи незаконной регистрации не только ИП, но и юрлиц.

Ранее мы сообщали, что за подлог при регистрации ИП введут уголовную ответственность.